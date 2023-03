iPhone 14 Plus (256 GB) Product (RED) con il 24% di sconto su Amazon (999€)

Oggi vogliamo segnalarvi un minimo storico per il nuovo flagship di casa Apple; stiamo parlando dell’iPhone 14 Plus da 256 GB, in colorazione product (RED) a soli 999,00€. Capite bene che si risparmia il 24% sul prezzo di listino, che in soldoni si traduce in 309€ in più nel proprio portafogli.

iPhone 14 Plus: impossibile non comprarlo adesso

Questo smartphone è un vero e proprio batteryphone dotato di tecnologie all’avanguardia, specifiche di punta e caratteristiche premium. La sua killer feature però, è sicuramente la batteria di grandi dimensioni. Con una singola carica infatti, si possono fare anche due giorni di utilizzo intenso, anche perché, visto lo schermo gigante da 6,7 pollici, questo gadget si può usare anche come tablet tascabile per la visione di contenuti in streaming, per giocare in mobilità e non solo.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la consegna gratuita e immediata in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare l’importo totale del device in comode rate con il sistema interno al sito o in micropagamenti con Cofidis. In più, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può anche, volendo, usufruire della garanzia di Apple (da un lato), valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il comparto fotografico di questo iPhone 14 Plus è davvero eccellente: troviamo due ottiche di punta da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision, ma non solo. Con 256 GB di spazio non avrete problemi di memoria: potrete archiviare tutti i file che desiderate, installare tutte le applicazioni che amate, ma non solo.

Sono tanti i motivi per cui comprare questa ammiraglia, ma con un risparmio così elevato (si parla di minimo storico per questa versione), questo iPhone è da comprare immediatamente. Fate presto prima che a 999,00€ vada a ruba o prima che terminino le scorte disponibili.

