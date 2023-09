iPhone 14 Plus: 230€ di SCONTO su MediaWorld

MediaWorld sta facendo impazzire milioni di utenti con la nuova promozione Back To School. Approfitta subito di una delle migliori offerte di questo volantino. Acquista l’ottimo Apple iPhone 14 Plus 128GB a soli 949 euro, invece di 1179 euro. Stiamo parlando di 230 euro di sconto! Un super risparmio per uno smartphone top di gamma che ti regala un display ancora più grande.

Infatti, la particolarità di questa versione è proprio lo schermo ampio che offre. Si tratta di ben 6,7 pollici rispetto ai 6,1 pollici del modello normale. Tra l’altro tutti ricchi di dettagli, colori vivacissimi e luminosità pazzesca grazie alla tecnologia Super Retina XDR che, in queste dimensioni generose, risalta ancora di più in tutta la sua bellezza e particolarità. Tutto diventa più immersivo.

iPhone 14 Plus a prezzo del modello normale

Schermo più grande, prezzo più piccolo! Acquista iPhone 14 Plus allo stesso prezzo del modello normale. Questa super offerta la trovi solo su MediaWorld grazie al Back To School. All’interno di questo smartphone iOS batte il chip A15 Bionic che regala prestazioni cattive e sempre oltre ogni limite. Senza rinunciare a nulla, in modo intelligente gestisce le risorse sfruttandole al momento opportuno.

Questo garantisce un consumo energetico intelligente che risparmia ingenti risorse alla batteria così da sfruttare il telefono ancora di più senza doverlo ricaricare. Usalo per tutto il giorno e oltre, lasciandoti stupire dalla sua autonomia. Tutto è perfetto, anche la doppia fotocamera professionale che assicura scatti da vero professionista. Acquistalo ora a soli 949 euro, invece di 1179 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.