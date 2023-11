iPhone 14 Plus (128 GB): TUO a meno di 830€, prendilo adesso

Uno degli smartphone più venduti e apprezzati di questi mesi è sicuramente iPhone 14 Plus. Grazie agli sconti folli del giorno su Amazon costerà solo 829,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di uno dei valori più bassi mai registrati per questo prodotto. Il modello in questione è in colorazione “midnight” e ha 128 GB di memoria interna.

iPhone 14 Plus: autonomia top, prestazioni d’eccellenza

Il device di Apple è un batteryphone, ovvero uno smartphone che fa dell’autonomia la sua killer feature. Tuttavia, conoscendolo, possiamo garantivi che non è tutto qui: ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia eccezionale che fa foto meravigliose, video di qualità cinematografica, ha un processore potentissimo che permette anche di fare gaming da mobile ad alto livello, ci sono due ottiche premium da 12 Megapixel ciascuna, una selfiecam degna di nota ed è costruito in modo impeccabile. Il frame è in alluminio riciclato, la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e quella MagSafe e c’è anche il Ceramich Shield a protezione del display. A proposito, questo è un pannello OLED Retina da 6,7″ con notch (che cela i sensori come il Face ID) con cornici simmetriche e contenute.

Viene venduto e spedito da Amazon e gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, ci sarà anche la possibilità di fare il reso (in maniera totalmente gratuita) entro il 31 gennaio 2024. Dulcis in fundo, avrete un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 829,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

