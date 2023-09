iPhone 14 Plus (128 GB): prezzo BASSISSIMO per un batteryphone incredibile (-230€)

Se state cercando un batteryphone di alto profilo e volete un prodotto di casa Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Plus da 128 GB al prezzo super scontato di soli 949,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon. Capite bene che il risparmio è altissimo, pari a 230€ rispetto al valore di listino. Questo sconto è formidabile quindi non lasciatevi sfuggire la fantastica promozione sul noto portale di e-commerce americano. È un best buy a questa cifra quindi correte a prenderlo se siete interessati/e. Non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon o quanto durerà ancora l’offerta.

iPhone 14 Plus su Amazon ad un prezzo WOW

Acquistando questo device da Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo, avrete il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati), ci sono due anni di garanzia con il rivenditore o un anno con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Questo iPhone 14 Plus è un batteryphone: la sua cella energetica consente di avere un’autonomia esagerata. In poche parole riuscirete a fare due giorni di utilizzo con una singola carica. A proposito, si ricarica in pochissimo con il cavo Lighting, con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, lo schermo è un bellissimo pannello OLED da 6,7″ con risoluzione Retina XDR con tanto di notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i tutti i sensori. Ottimi gli obiettivi della fotocamera che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie assurde al buio. A soli 979,00€ questo è un best buy.

