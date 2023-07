iPhone 14 Plus (128 GB): il batteryphone per chi cerca il TOP (solo 979€)

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Apple veramente incredibile per le sue caratteristiche ma, soprattutto, per il prezzo a cui viene venduto. iPhone 14 Plus infatti, è un batteryphone eccezionale, dotato di uno schermo generoso da 6,7 pollici, di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, una batteria che assicura due giorni di autonomia con una singola carica e che supporta la wireless charging e la tecnologia MasgSafe. Ottimo il comparto fotografico di questo prodotto che assicura scatti nitidi e luminosi anche al buio, permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema e consente di fare videocall in altissima risoluzione. Citiamo poi lo schermo, una vera ammiraglia del settore, grande ma soprattutto risoluto: 6,7 pollici OLED, come detto, con risoluzione Retina, cornici contenute, selfiecam incastonata in un notch di piccole dimensioni insieme agli altri sensori.

Quanto costa questa ammiraglia? 1179,00€ ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 979,00€; certo, il prezzo è elevato ma se pensate che è in super sconto di ben 200€, capirete bene che si tratta di un’offerta che non potrete lasciarvi sfuggire.

iPhone 14 Plus (128 GB) su Amazon: ammiraglia low-cost

Il meraviglioso iPhone 14 Plus è un prodotto che viene venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà di tantissimi vantaggi incredibili; citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Sarà altresì possibile dilazionare l’importo totale del prodotto (979,00€) in comode rate mensili grazie al servizio di CreditLine di Cofidis. Tutti i prezzi includono l’IVA e sappiate che c’è la possibilità di farsi spedire il device presso uno dei tanti Amazon Hub disponibili sul territorio italiano. A soli 979,00€ questo è l’iPhone perfetto da acquistare oggi; è un super best buy incredibile.

