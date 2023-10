iPhone 14 Plus (128 GB): il batteryphone che devi comprare, costa solo 899€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple che sia generoso nelle dimensioni e nell’autonomia, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Plus, il batteryphone del 2022. Il device, complici gli sconti di Amazon, costa solo 899,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo quindi, se siete interessati, non lasciatevelo sfuggire.

Ci troviamo di fronte ad un prodotto sensazionale, dotato di specifiche tecniche premium, di un design mozzafiato con notch di piccole dimensioni, schermo OLED da 6,7″, processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e molto altro ancora. Il comparto fotografico è anch’esso eccellente visto che è composto da due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scatta foto luminose anche al buio. L’autonomia di quasi due giorni è la sua caratteristica cardine; il merito è delle gigantesca cella energetica che Apple ha inserito dentro la scocca di questo terminale.

iPhone 14 Plus: il batteryphone del momento

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; uno fra tutti, infatti, è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Si può dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale e, in ultima istanza, citiamo la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

iPhone 14 Plus è il batteryphone del momento, costa poco ma offre tanto: schermo OLED da 6,7″ Retina, processore Apple Bionic A15 con modem 5G, notch evoluto, due sensori fotografici da 12 Megapixel e una batteria che assicura due giorni di utilizzo con una singola carica. A 899,00€ è da comprare al volo: il modello in questione è in colorazione azzurra e ha 128 GB di memoria interna.

