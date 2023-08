iPhone 14 Plus (128 GB): con un prezzo così non puoi ignorarlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Plus, un dispositivo unico nel suo genere, capace di offrire un’autonomia di circa due giorni con un utilizzo intenso, con un design accattivante e alla moda, leggero grazie al peso contenuto ottenuto da materiali premium e con un display grande e generoso da circa 6,7 pollici con tecnologia OLED Retina.

Le cornici sono sottili e contenute, c’è il notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e tutti i sensori del device e in più, sul fronte posteriore, vi sono due ottiche di pregio da 12 Megapixel ciascuna che consentono di realizzare foto e video in 4K HDR Dolby Vision. Insomma, questa ammiraglia vanta specifiche premium ad un costo irrisorio grazie agli sconti di Amazon. Di listino verrebbe 1179,00€ ma lo pagherete solo 969,99€. Il modello che vi segnaliamo è in colorazione gialla e dispone di 128 GB di memoria interna.

iPhone 14 Plus: il Best Buy del giorno

Questo iPhone 14 Plus ha una batteria semplicemente4 mostruosa; con una singola carica farete circa due giorni di utilizzo senza problemi. Inoltre, sappiate che il device si potrà ricaricare via Lightning, con la tecnologia MagSafe o sfruttando la wireless charging. Inoltre, con i vantaggi di Amazon questo gioiello sarà vostro con soli 969,99€, spese di spedizione incluse. Avrete perfino la possibilità di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa non da poco, ci sarà anche la possibilità di godere della consegna celere e immediata. Con un prezzo di soli 969,99€, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire.

