iPhone 14 Plus (128 GB) al prezzo più basso di sempre

iPhone 124 Plus è uno degli smartphone premium più incredibili di sempre; è un batteryphone eccezionale, dotato di funzionalità uniche, prestazioni al top, comparto fotografico premium e schermo OLED generoso da ben 6,7 pollici. Girovagando su Amazon abbiamo visto che oggi si trova al prezzo più basso di sempre: solo 997,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna è celere, i prezzi sono IVA inclusa e il dispositivo è venduto e spedito dal portale di e-commerce americano. Il risparmio è davvero eccezionale, pari al 15% sul valore di listino sul costo originale.

La consegna, come detto, è senza costi aggiuntivi; se lo ordinate oggi arriverà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato entro martedì 21 marzo 2023. La disponibilità è immediata e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì si potrà accedere ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

iPhone 14 Plus: il migliore, con una batteria esagerata

Lo smartphone di Apple è un’ammiraglia premium davvero esclusiva; costa pochissimo rispetto al prezzo originale e vanta specifiche al top. Citiamo lo schermo Retina da 6,7 pollici OLED con refresh rate di 60 Hz e luminosità molto elevata; si vede bene in ogni condizione di luce.

Il processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato garantisce performance gaming davvero elevate; anche se non è un gaming phone, è un telefono adatto a chi ama giocare. È perfetto anche per la visione di film e serie TV in streaming, oltre che per l’uso social. Il vero punto di forza però è la batteria che garantisce un’autonomia degna di nota, pari a due giorni con un uso intenso. A soli 997,99€ è da comprare al volo, ma fate presto.

