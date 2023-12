iPhone 14 Plus (128 GB): a soli 849€ è l'iPhone perfetto da comprare?

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Apple da acquistare, oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso iPhone 14 Plus che, nella sua iterazione azzurra, con 128 GB di memoria interna, si porta a casa ad un prezzo strepitoso: solo 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare un prodotto così performante ma soprattutto con una batteria super generosa (e uno schermo altrettanto grande e ampio, perfetto per la visualizzazione dei contenuti in mobilità). Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che arriverà a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) in pochissimo tempo, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine: cosa aspettate? Correte a prenderlo.

iPhone 14 Plus: il Best Buy del giorno

Questo iPhone è semplicemente sensazionale; non solo è potentissimo (visto che possiede il SoC Apple Bionic A15 sotto la scocca), ma promette anche una connettività ad Internet di altissimo livello, grazie al modem 5G integrato. Ci sono 128 GB di memoria interna, perfetti per archiviare file, foto, video e canzoni e la batteria vi assicura un’autonomia degna di nota. Questo device infatti, è famoso per essere un “batteryphone” di pregio, con specifiche al top e in grado di durare due giorni con una singola carica. Si ricarica poi via Lightning, con la wireless charging o tramite MagSafe. Eccellente il comparto fotografico con una selfiecam da 12 Mpx che realizza autoscatti unici e videocall in alta qualità, ma ci sono anche due lenti sulla back cover che promettono prestazioni al top (video in 4K HDR Dolby Vision, scatti nitidi anche al buio e non solo.

iPhone 14 Plus viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo ma fate in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.