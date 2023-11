iPhone 14 Plus (128 GB): a 849€ su Amazon è MINIMO STORICO

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Plus da 128 GB in colorazione giallo. Il gadget è un best buy assoluto che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile; anche se ha un anno di vita, noi vi suggeriamo di prenderlo perché è eccellente sotto tutti i punti di vista. Prima di procedere alla sua disamina, vi segnaliamo che costa solo 849,00€, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire. Ovviamente è disponibile su Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

iPhone 14 Plus: a questo prezzo è imperdibile

Il melafonino in questione ha uno schermo OLED Retina da 6,7 pollici con notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato; come detto, lo storage è da ben 128 GB, capiente e perfetto per archiviare file, foto, video e canzoni. Il sistema fotografico invece è composto da due sensori evoluti da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio. La sua killer feature però, è la batteria: abbiamo una cella energetica che assicura due giorni di utilizzo con una singola carica. Questo è un batteryphone eccezionale, leggero, grande e potente.

Non lasciatevelo sfuggire perché con Amazon avrete la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. A 849,00€ questo iPhone 14 Plus è un super best buy.

