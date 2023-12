iPhone 14 Plus (128 GB): a 849€ è il BATTERYPHONE da comprare oggi

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Apple veramente strepitoso sotto tutti i punti di vista: si chiama iPhone 14 Plus ed è un batteryphone, ovvero un telefono che fa dell’autonomia il suo punto di forza. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 849,00€ nella sua iterazione da 128 GB, in colorazione “gialla”. Considerate che è in super sconto (il costo di listino sarebbe di oltre 979,00€, IVA inclusa) ma adesso è disponibile per voi con tantissimi vantaggi al seguito.

iPhone 14 Plus su Amazon: Best Buy assoluto

Di fatto, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e volendo potrete anche ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Non di meno, avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti e c’è la garanzia di un anno con il costruttore o di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Correte a prenderlo: è un best buy assoluto alla cifra a cui è proposto.

iPhone 14 Plus è definito, come detto in calce, un batteryphone: gode di una cella energetica super capiente che promette un giorno e mezzo di utilizzo intenso con una singola carica, si ricarica rapidamente con la wireless charging o con il cavo Lightning e c’è perfino il supporto al MagSafe. Sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, c’è uno schermo OLED ampio e generoso da oltre 6,7 pollici e ha un comparto fotografico composto da due sensori evoluti da 12 Megapixel. Cosa aspettate? A 849,00€ è un super top di gamma da comprare su Amazon.

