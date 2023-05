iPhone 14 ora in offerta lampo a 650€ è un VERO AFFARE

iPhone 14 è lo smartphone da comprare oggi: grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 650 euro invece di 1.029 euro. Lo sconto può essere ottenuto utilizzando i codici coupon OFFERTAMAGGIO23 e MAGGIO23EDAYS insieme (i codici vanno aggiunti nell’apposito campo nel carrello). Scegliendo di pagare con PayPal è possibile, inoltre, optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Si tratta di un nuovo minimo storico per lo smartphone. L’offerta riguarda le colorazioni Nero, Bianco e Viola (vi basta cliccare sul colore per accedere alla promozione). Le unità disponibili sono pochissime e lo sconto terminerà a breve, Chi è interessato all’acquisto di un nuovo iPhone 14 a prezzo fortemente scontato, quindi, dovrà cogliere l’occasione al volo e completare subito l’acquisto prima che la promozione termini.

iPhone 14 in offerta a 650 euro non ha rivali: è un best buy

La scheda tecnica di iPhone 14, in rapporto al prezzo a cui viene proposto, non ha rivali. Lo smartphone è dotato del potente SoC Apple A15 Bionic oltre che di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 650 euro. La promozione è valida per le versioni:

Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere al carrello i codici promozionali OFFERTAMAGGIO23 e MAGGIO23EDAYS . Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Si tratta di un’occasione unica per completare l’acquisto di un nuovo iPhone 14 a prezzo davvero conveniente.

