iPhone 14 ora è al PREZZO GIUSTO e diventa un VERO AFFARE

iPhone 14 è sempre di più lo smartphone Apple da comprare: con questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il modello al prezzo scontato di 769 euro per la variante da 128 GB. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, sarà possibile sfruttare il pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta in corso è valida per le colorazioni Nero, Viola e Bianco dello smartphone (per accedere all’offerta desiderata vi basta cliccare sulla colorazione che volete acquistare).

iPhone 14 in offerta al prezzo giusto è un best buy

Tra gli smartphone Apple, iPhone 14 è uno dei modelli di riferimento grazie ad un rapporto qualità/prezzo al top. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici oltre che sul SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni e tanta efficienza in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, oltre che il sistema operativo iOS. In questo momento, iPhone 14 ha davvero tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti per un lungo periodo di tempo e con una spesa nettamente inferiore rispetto alle ben più costose varianti Pro.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 769 euro, anche con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni:

Le unità disponibili sono poche e, quindi, chi fosse interessato all’acquisto non dovrà perdere tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.