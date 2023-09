iPhone 14 Nero Mezzanotte: elegante e ora al MINIMO STORICO

Continua il calo di prezzo di iPhone 14. Tra le promozioni in corso, segnaliamo una nuova offerta eBay dedicata a iPhone 14 nella variante Nero Mezzanotte, ora proposta al prezzo scontato di 724 euro che rappresenta anche un nuovo minimo storico per il dispositivo. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14: al minimo storico in Nero Mezzanotte

iPhone 14 è sempre di più una “sicurezza”: si tratta di uno smartphone compatto, veloce e ora ancora più accessibile, grazie al calo di prezzo registrato in queste ultime settimane. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici di ottima fattura.

A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, c’è il SoC Apple A15 Bionic. Il chip garantisce prestazioni superiori alla media della fascia di prezzo, permettendo un utilizzo completo e senza limitazioni dello smartphone. A15 è capace di gestire anche le attività più gravose senza impuntamenti di alcun tipo.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore. iPhone 14 è dotato del sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e in grado di garantire un accesso illimitato all’ecosistema di servizi dell’azienda.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 in Nero Mezzanotte al prezzo scontato di 724 euro, anche con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per completare l’acquisto è sufficiente accedere al link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo oppure fino a esaurimento delle scorte disponibili.

