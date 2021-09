iPhone 14 Mini? No, non ci sarà, ma arriverà il Max da 6,7"

iPhone 14 Mini non ci sarà; verrà sostituito da un iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici; questo è quanto rivelato in queste ore da un recente leak emerso online.

iPhone 14: ci saranno due modelli da 6,7 pollici

Recentemente, ci sono state diverse segnalazioni secondo le quali la line-up del 2022 avrebbe subito una riprogettazione completa; potrebbero comunque arrivare quattro modelli, ma dovremo dire “addio” al controverso “Mini”.

Seguita da questa notizia, c'è stata un'informazione che ha rivelato che l'iPhone 12 Mini dell'anno scorso non ha avuto grandi vendite rispetto al modello Pro Max. Questo avrebbe indotto i tipster e i media a pensare che l'azienda potrebbe abbandonare il device da 5,4 pollici in favore di un modello di grandi dimensioni “non Pro”. Bene, ora, il famigerato insider Jon Prosser ha rivelato le stesse informazioni e ha menzionato altre specifiche della futura line-up della mela.

Secondo Prosser, l'anno prossimo, la serie iPhone 14 avrà quattro modelli diversi e tutti avranno un nuovo design. L'uomo aveva già condiviso rendering relativi alla nuova gamma di prodotti già prima del lancio della serie 2021.

Il leaker è tornato alla ribalta suggerendo che le cose cambieranno il prossimo anno e affermando che il Mini è destinato a sparire… per sempre.

Apple dovrebbe introdurre il modello iPhone 14 Max con un ampio display da 6,7 ​​pollici. Per chi non lo sapesse, questa è la stessa dimensione dello schermo del (probabile) 14 Pro Max. Gli altri due telefoni intermedi dunque, sarebbero il 14 vanilla e il 14 Pro, entrambi con pannello da 6,1 pollici. Così facendo, non ci sarà alcun modello Mini.

La ragione principale per l'eliminazione del suddetto “piccolo melafonino” sarebbe contestuale alle basse vendite del modello Mini rispetto alle aspettative dell'azienda.

Non di meno, un rapporto ha rivelato che iPhone 12 Pro Max ha venduto più degli altri modelli, proprio grazie alle dimensioni dello schermo generose.

Vi invitiamo a prendere il suddetto rumor con “un pizzico di sale”.