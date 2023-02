iPhone 14: l'offerta Amazon CONTINUA, ancora MINIMO STORICO

Dopo essere stato introvabile per un po’, sembra iniziata una nuova epoca per iPhone 14 Pro. Lo smartphone di ultima generazione di casa Apple è infatti non solo disponibile su Amazon, ma lo è anche in offerta al suo minimo storico, confermando l’incredibile prezzo della scorsa settimana.

Lo sconto è applicato sul “taglio” da 128GB: acquistandolo oggi potrà arrivarti a casa già domani, grazie alla spedizione Prime e alla disponibilità immediata.

iPhone 14 Pro: uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni

Con iPhone 14 Pro puoi mettere le mani sul meglio che gli smartphone Apple hanno oggi da offrirti. Il suo spettacolare display Super Retina XDR da 6.1 pollici always-on con ProMotion è esaltato dalla nuova fotocamera principale da 48 megapixel che garantisce una risoluzione 4 volte più alta rispetto la gamma base.

Degno di nota è Dynamic Island, un modo innovativo per interagire con iPhone: una sorta di notch che “contiene” tutte le notifiche più importanti in tempo reale.

Da non sottovalutare poi il debutto di A16 Bionic, un evoluto chip per smartphone che ti permette di avere prestazioni al top, reti cellulari 5G ultrarapide e una batteria che dura tutto il giorno con fino a 23 ore di riproduzione video.

iPhone 14 Pro insomma non rinuncia davvero a niente: e ancora oggi puoi averlo al suo prezzo migliore di sempre su Amazon. Un’occasione da non lasciarti scappare.

