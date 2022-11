iPhone 14: lo schermo è facile da riparare, ma c'è un problema

Si dice che lo schermo di iPhone 14 sia molto semplice da riparare, ma pare che ci sia un grosso problema al seguito. Da un rapporto appena emerso, non sembra che ci siano buone news all’orizzonte su questo tema. Sì, sarà anche facile, ma non per tutti. Cosa intendiamo? Ve lo sveliamo subito.

iPhone 14: qual è la brutta notizia?

L’OEM di Cupertino ha completamente riprogettato lo schema strutturale di iPhone 14 inserendo una struttura innovativa molto più comoda per chi deve effettuare delle riparazioni. Pare però che solo gli Apple Store siano avvantaggiati da questa pratica. I negozi di terze parti invece, non godranno di questa possibilità. La notizia arriva da alcuni utenti facenti parte dei forum online. Il portale di Engadget è riuscito a capirne di più sulla vicenda.

Stando a quanto si legge, iPhone 14 presenta due sensori perr la luce ambientale del display; se uno schermo non autorizzato viene inserito a bordo, i suddetti elementi non funzionano più. Questo vorrà dire che il sensore di prossimità non funzionerà a dovere. Il problema sembra essere legato alla “part pairing” dell’azienda, ovvero la possibilità di aggiungere un ID digitale univoco ai componenti del device. Se si usano parti non ufficiali, alcuni elementi del telefono smettono di funzionare.

