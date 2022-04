iPhone 14: la fotocamera da 48 Mpx solo sui modelli Pro

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che l’iPhone 14 standard non disporrà della nuova lente da 48 Megapixel di cui tanto si parla online. Non di meno, non dovrebbe presentare neppure un sensore Apple Bionic A16 sotto la scocca. Le novità con le varianti Pro saranno più evidenti che mai.

Facciamo il punto su ciò che sappiamo su iPhone 14 grazie ad una serie di indiscrezioni riportate dal noto analista Mark Gurman di Bloomberg. I device Pro saranno completamente differenti dalle varianti basiche, sul fronte del design, del chip, delle fotocamere di bordo e non solo. A riportare questo rumor ci pensa il noto giornalista di Bloomberg.

Di fatto, Mark Gurman, nella sua ultima newsletter Power On, ha confermato le indiscrezioni che circolavano recentemente sui nuovi modelli di melafonini.

iPhone 14 e 14 Pro: le differenze

L’uomo ha spiegato che Apple vorrebbe differenziare ancora di più i suoi device Pro/non Pro con la gamma del 2022. Per esempio, la lnte ultra-wide da 48 Megapixel sarà un’esclusiva delle varianti Pro. Vedremo la solita 12 Mpx su iPhone 14 e 14 Max. Non ci sarà un Mini-device con schermo da 5,4 pollici, secondo quanto si legge.

Come detto anche dall’analista della mela Ming-Chi Kuo, il chipset di queste ultime iterazione sarà solo un leggero upgrade rispetto all’A15 del 2021. 14 Pro e 14 Pro Max invece, avranno l’A16 o un M1.

iPhone 14 Max avrà uno schermo da 6,7 pollici e costerà 200 dollari in meno rispetto al prodotto di punta. La tacca non ci sarà sulle edizioni più costose: troveremo, al posto del notch, un foro e una pillola con tutti i sensori all’interno.

Dulcis in fundo, si dice che l’azienda di Cupertino stia lavorando sodo per introdurre la connettività satellitare all’interno dei nuovi melafonini: questa dovrebbe servire per inviare messaggi di testo o fare telefonate anche in assenza di segnale telefonico. Restate connessi con noi per nuove informazioni in merito.