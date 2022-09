iPhone 14: la domanda è inferiore alle aspettative dell'azienda

Secondo quanto si apprende da un report di Bloomberg, sembra che la domanda di iPhone 14 sia molto inferiore alle aspettative dell’azienda. Di fatto, gli utenti non sembrano essere attratti dai modelli entry level della serie di melafonini del 2022. Tutta la concentrazione si sta riversando sulle iterazioni Pro, quelle più innovative per intenderci.

A diramare la notizia ci ha pensato un rapporto di Bloomberg che afferma che la gamma di iPhone del 2022 non sta andando come previsto. Le performance finanziarie sembrano essere molto basse, dunque. Non di meno, si scopre che Apple ha chiesto ai suoi fornitori di ridurre la produzione di iDevice di “fascia economica” (standard e Plus) fino a 6 milioni di pezzi. Il motivo, come detto, è l’assenza di domanda. Non lasciatevi ingannare dalle numeriche: si tratta di una cifra davvero molto, molto bassa e che fa pensare molto la società sul futuro di questa line-up. Che senso avrà continuare ad insistere in una gamma che non convince le persone dopo neanche un mese dal debutto?

iPhone 14: perché la domanda è bassa?

Certo, il rapporto trapelato in rete è alquanto interessante e ci pone moltissime domande. Di fatto, per quanto concerne i Pro e Pro Max sembra che ci siano file esagerate, con spedizioni slittate anche di oltre 36 giorni rispetto al previsto. Non si è mai visto un simil tempo di attesa nella storia della mela. In poche parole, iPhone 14 e iPhone 14 Plus non convincono, nonostante siano eccellenti. Per intenderci, l’iterazione basica è eccellente, ma non piace più di tanto. Costa 1179,00€ ed è un ottimo dispositivo. Forse… solo un po’ sovrapprezzato per quello che offre.

In definitiva, secondo alcune fonti vicine alla questione, sembra che l’obiettivo della compagnia sia quello di puntare a spedire 90 milioni di telefoni entro la seconda metà dell’anno corrente, un valore più o meno simile a quello visto lo scorso anno con la line-up iPhone 13.

