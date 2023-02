iPhone 14 in offerta sotto i 900 euro per la promo San Valentino Days di Unieuro (anche a rate)

L’iPhone 14 nel taglio di memoria da 128GB è tornato in offerta a 899 euro da Unieuro nell’ambito dell’iniziativa San Valentino Days dedicata alla festa del 14 febbraio. Completa l’offerta la possibilità di pagare in tre comode rate a interessi zero da 299 euro al mese con Klarna o PayPal.

Completa l’ordine ora e riceverai il telefono a casa tua a partire da mercoledì 15 febbraio. Puoi anche scegliere il ritiro gratuito in negozio, selezionando il punto vendita di Unieuro più vicino a casa tua al momento del check-out.

130 euro di sconto sull’iPhone 14 base da Unieuro

Se ami i telefoni compatti e vuoi passare a iOS da Android senza spendere una fortuna, l’offerta di quest’oggi di Unieuro calza a pennello. L’iPhone 14 non è solo un telefono bellissimo a livello estetico, ma è anche il miglior device compatto per i video e le foto, nonché per il supporto (quasi) infinito di Apple.

Al di là del design e al di là delle fotocamere, un altro punto di forza del nuovo iPhone è l’ottima autonomia. Una piacevole conferma dunque per tutti coloro che avevano ringraziato Apple negli ultimi anni per aver finalmente risolto il problema che andava a intaccare l’esperienza d’uso quotidiana dei melafonini.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro per San Valentino sull’iPhone 14 così da risparmiare 130 euro sul prezzo di listino, con in più la possibilità di scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione o in tre rate senza interessi da 299 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.