iPhone 14 in OFFERTA FLASH: è lo smartphone da comprare oggi

iPhone 14 cala ancora di prezzo e ora è disponibile al prezzo scontato di 759 euro, nella variante da 128 GB, grazie a questa nuova offerta eBay. Scegliendo di completare l’acquisto pagando con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate senza interessi. Lo smartphone è in offerta nelle colorazioni Blu, Nero e Viola (vi basta cliccare sulla colorazione per raggiungere direttamente la pagina dell’offerta). La promozione resterà valida solo per un breve periodo.

iPhone 14 in offerta: è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 14 è ricca e completa: lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici affiancato dal chip Apple A15 Bionic. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 Megapixel.

Da segnalare anche la presenza del sistema operativo iOS 16, con iOS 17 già in arrivo. Grazie all’offerta in corso, iPhone 14 si conferma il “best buy” del momento, garantendo prestazioni eccellenti, a tutti gli effetti in linea con le varianti Pro, ma con una spesa ben più contenuta.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 759 euro. Lo smartphone è disponibile in sconto in queste colorazioni:

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi che consente, senza costi aggiuntivi, di dilazionare la spesa. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, quindi, può valutare con grande attenzione l’acquisto dello smartphone che, con queste condizioni, è un vero e proprio best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.