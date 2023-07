iPhone 14: in offerta a 759€ è da prendere subito (anche a rate)

iPhone 14 diventa sempre più conveniente e con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 759 euro, con la possibilità di scegliere tra la versione con scocca nera e la versione con scocca bianca. Da notare, inoltre, che scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare lo smartphone di Apple ad un prezzo davvero conveniente.

iPhone 14 è sempre più conveniente con questa nuova offerta

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone veloce e completo, in questo momento, una delle opzioni più convenienti è iPhone 14. Lo smartphone, dotato di display OLED da 6,1 pollici e chip Apple A15 Bionic, garantisce una combinazione unica tra prestazioni, efficienza e flessibilitò con la possibilità di ottenere un risparmio netto rispetto al modello Pro.

La presenza di iOS 16 e la garanzia degli aggiornamenti costanti da parte di Apple sono, inoltre, plus importanti da tenere in considerazione. Tra le specifiche c’è anche una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 759 euro. L’offerta riguarda la variante da 128 GB dello smartphone con la possibilità di scegliere tra le versioni:

Lo smartphone, inoltre, è acquistabile con pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal come strumento di pagamento. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e per poche unità. Per sfruttarla è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.