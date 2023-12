iPhone 14 in offerta a 699€: è da prendere subito (anche a rate)

iPhone 14 è lo smartphone da comprare in questo momento: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 699 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal.

La promozione riguarda le versione dotata di 128 GB di memoria interna con colorazione:

Da notare, però, che è in sconto anche iPhone 14 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 804 euro. Anche in questo caso, pagando con PayPal, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi.

iPhone 14 è in offerta flash: best buy assoluto

Con iPhone 14 si va sul sicuro e si può contare su di uno smartphone davvero completo e in grado di garantire ottime prestazioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il chip Apple A15 Bionic, in grado di abbinare velocità ed efficienza. Il sistema operativo è iOS 17, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e con la possibilità di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dalla casa di Cupertino.

Grazie alla promozione in corso in questo momento, iPhone 14 128 GB è acquistabile al prezzo scontato di 699 euro. In sconto ci sono queste colorazioni:

Da segnalare, come detto in precedenza, anche l’ottima offerta per iPhone 14 256 GB che ora può essere acquistato al prezzo scontato di 804 euro. Tutti i modelli sono acquistabili con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo e solo su poche unità. La consegna è sempre gratuita.

