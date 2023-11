iPhone 14 in offerta a 649€: non è uno scherzo, è un VERO AFFARE

Il prezzo di iPhone 14 continua a calare: con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEDAYS da aggiungere direttamente al carrello, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 649 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La promozione in corso è valida per le colorazioni Nero, Bianco e Blu. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14: a questo prezzo è un affare

Con iPhone 14 si va sul sicuro: lo smartphone è dotato di ottime specifiche tecniche e può garantire anni e anni di ottime prestazioni. La scheda tecnica dello smartphone di Apple include il SoC Apple A15 Bionic oltre al display OLED da 6,1 pollici.

C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Lato software, invece, iPhone 14 presenta iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple e in grado di garantire l’accesso a tutti i servizi della casa di Cupertino.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 649 euro. Lo smartphone è acquistabile anche con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere alla promozione è necessario utilizzare il codice sconto NOVEDAYS da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento.

L’offerta di oggi è valida per le colorazioni:

Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo. Il codice sconto NOVEDAYS, in particolare, sarà disponibile soltanto fino al prossimo 19 di novembre. Per accedere all’offerta e acquistare iPhone 14 al miglior prezzo di sempre è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.