iPhone 14 in offerta a 609€: ora è un VERO AFFARE

iPhone 14 diventa ancora più conveniente e, grazie alla nuova offerta di oggi su eBay e al codice sconto PSPRMAY24, è ora possibile completare l’acquisto con un prezzo scontato di 609 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. L’offerta in questione è valida per le colorazioni Nero, Blu, Rosa e Bianco (basta premere sulla colorazione desiderata per accedere subito all’offerta). Lo sconto è valido solo per un breve periodo e il codice promo PSPRMAY24 deve essere aggiunto al momento del pagamento per ottenere il prezzo indicato.

iPhone 14: sempre più un best con quest’offerta

Con iPhone 14 è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo, compatto e davvero veloce. Le specifiche sono, senza dubbio, ottimo. La scheda tecnica, infatti, include un display OLED da 6,1 pollici oltre al potente SoC Apple A15 Bionic. Ci sono poi due fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore, con sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 609 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni:

Si tratta di un’offerta a tempo: il codice sconto PSPRMAY24 è disponibile solo fino al 2 giugno. L’offerta è ottima: per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone a un buon prezzo, infatti, in questo momento la scelta giusta non può che essere iPhone 14. Con lo sconto disponibile oggi, lo smartphone di Apple diventa un vero e proprio best buy per tutti.