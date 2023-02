iPhone 14: il telefono di cui non potrai fare a meno, oggi ad un prezzo WOW

iPhone 14 è uno dei telefoni più incredibili che vi siano in circolazione; è stato annunciato a settembre dello scorso anno e presenta delle caratteristiche davvero intriganti. Questo dispositivo infatti, è uno smartphone leggero, veloce, con un processore premium, ottiche di punta da 12 Mpx ciascuna e con uno schermo OLED risoluto e nitido.

Girovagando su Amazon, abbiamo scoperto che questo gadget lo si trova su Amazon all’incredibile cifra di soli 899,99€ con spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra o presso il vostro domicilio. Acquistandolo dal suddetto sito poi, riceverete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Inoltre, ci sarà la possibilità di usufruire di quella del costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Dulcis in fundo, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (in 5 rate a tasso zero). Infine, citiamo che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Insomma, capite bene che iPhone 14 è un Best Buy al prezzo odierno; lo pagate solo 899,99€ al posto di 1079,00€ e ci sono questi e molti altri vantaggi esclusivi.

iPhone 14: non puoi ignorarlo, fallo tuo adesso

iPhone 14 presenta una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare; tutti lo cercano e tutti lo vogliono. In primis, è un telefono pazzesco, veloce, reattivo, incredibile. Presenta un processore di fascia alta (Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato), ha uno schermo OLED da 6,1 pollici che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, e c’è un comparto fotografico premium con ottiche da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizza scatti nitidi e risoluti anche al buio.

A 899,99€ è l’iPhone giusto da acquistare oggi, ma fate presto prima che terminino le scorte su Amazon.

