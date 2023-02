iPhone 14: il design interno viene elogiato da tutti

Uno dei massimi dirigenti di Apple, Richard Dinh, Senior Director of iPhone Product Design dell’azienda, ha appena tenuto un’intervista con Tim Biggs del Sidney Morning Herald in merito alla costruzione interna dei nuovi smartphone entry level della gamma del 2022, iPhone 14. Ha spiegato il grande lavoro di ingegneria che ha svolto il reparto apposito per migliorare la riparabilità dei telefoni stessi.

iPhone 14: fuori identico, ma dentro è un capolavoro di ingegneria

I nuovi iPhone 14 e 14 Plus sono identici – almeno esteticamente – ai modelli del 2021, anche se con dimensioni diverse (abbiamo un Plus al posto del mini da 5,4″). Tuttavia, internamente i prodotti del 2022 sono stati riprogettavi da zero. Troviamo un pannello posteriore in vetro (compatibile con la ricarica wireless e con la MagSafe charging) che si toglie con facilità per una maggiore riparabilità dei device stessi. Questi sono i primi telefoni di apple che si possono aprire da ambo i lati dai tempi del lontanissimo iPhone 4S. Curiosamente, questa modifica strutturale non interessa le iterazioni Pro e Pro Max, che possono venir aperti solo dallo schermo.

Tornando ai dispositivi “entry-level”, questi hanno un telaio centrale in alluminio che aiuta il sistema a dissipare al meglio il calore su tutta la superficie. Inoltre consente ai riparatori di accedere alla scheda logica del device da entrambi i lati.

Torniamo indietro di qualche mese: Kyle Wiens di iFixit aveva infatti dichiarato che iPhone 14 rappresentava “la più riprogettazione dell’iPhone da tantissimi anni. Curiosamente, ha anche detto che l’azienda di Cupertino avrebbe dovuto insistere su questo concetto durante il keynote di lancio dei nuovi modelli avvenuto a settembre 2022.

Richard Dinh ha poi aggiunto:

“Non sempre seguiamo una ricetta, per quanto forse i nostri clienti vorrebbero prevedere cosa faremo dopo, ma inizia sempre con l’esperienza del cliente. A volte disegniamo dai professionisti perché sono semplicemente incredibili, a volte andiamo a fare qualcosa di diverso”.

