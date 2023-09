iPhone 14: il calo di prezzo continua, ora è da prendere subito (anche a rate)

iPhone 14 è lo smartphone da comprare oggi: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 734 euro con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Blue, Bianco, Nero e Rosa. Completando l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 in offerta al miglior prezzo del web

Acquistare un nuovo iPhone oggi diventa più conveniente. iPhone 14, infatti, registra un nuovo calo di prezzo, confermandosi un modello “best buy” della gamma di Apple. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 Megapixel. iPhone 14 è dotato del sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple con tutte le ultime novità. Naturalmente, c’è la possibilità di accedere, in modo completo, a tutti i servizi proposti dall’azienda di Cupertino, per massimizzare i vantaggi garantiti dall’ecosistema. Rispetto ai nuovi iPhone 15, l’ottimo iPhone 14 consente di ottenere un risparmio netto, garantendo ugualmente prestazioni da smartphone di fascia alta, sotto tutti i punti di vista.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 734 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate con PayPal. Le colorazioni disponibili in sconto solo Blue, Bianco, Nero e Rosa. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e le unità disponibili in promozione sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.