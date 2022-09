iPhone 14: iFixit elogia il design del nuovo melafonino (VIDEO)

iFixit ha eseguito il teardown di iPhone 14 e ha elogiato la costruzione del dispositivo. Il nuovo schermo e la back cover si staccano con facilità a tutto vantaggio della riparabilità del device stesso.

iPhone 14: il pensiero di iFixit

Il portale ha condiviso il video su YouTube e ha elogiato la costruzione del melafonino, definendo questo iPhone 14 come il telefono di Apple con la riprogettazione più grande di sempre dai tempi di iPhone X.

Come detto anche in altri articoli, i nuovi melafonini sono i primi telefoni di Apple dai tempi dell’iPhone 4S che si aprono semplicemente smontando un paio di viti dalla parte posteriore. Wiens di iFixit ha detto:

“Questo è un grosso problema che avrebbe dovuto essere il grande annuncio di Apple: l’iPhone è stato ridisegnato dall’interno verso l’esterno per renderlo più facile da riparare”.

Immaginate la struttura interna dei nuovi terminali come un grande sandwitch dove all’interno c’è un frame centrale che contiene tutti i componenti e all’esterno, da un lato e l’altro, i due pannelli in vetro. Anche secondo Macrumors, i servizi di assistenza ufficiali e gli Apple Store possono sostituire il telaio con una facilità estrema, a condizione che questo non sia danneggiato.

Wiens ha aggiunto:

“Il nuovo telaio intermedio in metallo che sostiene la struttura ha richiesto un’intera riprogettazione interna, nonché un ripensamento delle radiofrequenze e un efficace raddoppio del perimetro di protezione dell’ingresso. In altre parole, Apple è tornata al tavolo da disegno e ha rielaborato gli interni dell’iPhone per semplificare la riparazione”.

Quanto costa riparare il nuovo melafonino? 169 dollari per la versione base con il vetro rotto e 199$ per il Plus.

Attualmente il sito di iFixit ha dichiarato che sta lavorando al teardown dell’iPhone 14 Pro Max. Vi terremo aggiornati. Intanto vi segnaliamo che iPhone 14 è ancora disponibile su Amazon a 1029,00€.

