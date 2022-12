La nuova funzionalità di emergenza Crash Detection presente in iPhone 14 ha appena salvato la vita di una coppia da un incidente d’auto. Di fatto, i prodotti dell’azienda si stanno rivelando dei veri e propri salva-vita (pensiamo ad Apple Watch, ad esempio).

iPhone 14: la funzione Crash Detection è davvero utile

La storia è ambientata in California, negli Stati Uniti, precisamente sulla Angeles Forest Highway. L’incidente sembra essere accaduto su questa strada. La coppia che era a bordo della vettura è precipitata da un dirupo alto 300 piedi ai lati di una montagna. È rimasta bloccata in un lato del canyon e lì sarebbe rimasta se non fosse intervenuta la modalità “Crash Detection” di iPhone 14.

Questa feature può determinare – in maniera del tutto automatica – se è avvenuto un incidente automobilistico a bordo della propria macchina. Se l’utente non è in grado di diramare segnali dopo l’alert, il telefono provvederà a chiamare le autorità e i soccorsi in modo autonomo. È una delle killer feature del nuovo modello di melafonino per il 2022 ed è stata pubblicizzata insieme ad un’altra funzionalità speciale del gadget: SOS Emergency Mode via satellite.

Dopo l’incidente infatti, lo smartphone non presentava neanche il segnale telefonico e quindi è entrato in gioco il servizio di SOS Emergency Mode via satellite. Il sistema ha inviato un messaggio di auto al dipartimento dello sceriffo di Los Angeles. Dal tweet dal quale si è appresa la notizia, si vedeva anche un video del salvataggio in tempo reale; ve lo alleghiamo di seguito:

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

Nelle notizie correlate, se volete un iPhone di ultima generazione, vi consigliamo l’iPhone 14 Plus che si trova su Amazon a soli 1099,00€ nella versione con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.