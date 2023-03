iPhone 14 giallo già disponibile su Amazon: il nuovo colore è stupendo

Da pochi giorni, Apple ha introdotto una nuova (e nostro parere stupenda) colorazione per il suo iPhone 14. Il top di gamma di Apple ora è disponibile anche nella colorazione gialla e il nuovo modello si può già ordinare su Amazon.

L’iPhone 14 rappresenta un nuovo livello di tecnologia in fatto di smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1” offre una nitidezza e una vivacità delle immagini mai viste prima su uno smartphone. Con una batteria che dura tutto il giorno e fino a 20 ore di riproduzione video, puoi goderti il tuo iPhone senza preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. La resistenza all’acqua e il rivestimento Ceramic Shield garantiscono la massima robustezza e durata per il tuo iPhone.

Grazie al potente chip A15 Bionic con GPU 5-core, le prestazioni del tuo iPhone sono fulminee e le reti cellulari 5G ultrarapide ti consentono di navigare in Internet e scaricare file in modo estremamente veloce. Inoltre, l’iPhone 14 è dotato di un sistema di fotocamere evoluto, progettato per scatti più belli in ogni tipo di luce. Con la Modalità Azione, puoi registrare video stabili e senza sbalzi, mentre con la Modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps, puoi registrare filmati come un professionista. In breve, l’iPhone 14 è l’ultimo smartphone top di gamma, progettato per offrirti le migliori prestazioni e funzionalità che il mercato possa offrire.

Il noto youtuber Marques Brownlee è stato uno dei primi ad avere in mano il nuovo iPhone 14. Nel suo video di unboxing, ha descritto il nuovo colore come un giallo molto sicuro, leggero e pallido. Brownlee ha confrontato il nuovo iPhone con diverse altre cose, tra cui una tessera della metro di New York, il vecchio iPhone XR e un drone di Snapchat.

Secondo il noto youtuber, la nuova colorazione gialla potrebbe essere molto divisiva, con alcune persone che la ameranno e altre che la odieranno. Noi non abbiamo dubbi: ci siamo innamorati! Puoi acquistare il nuovo iPhone 14 giallo su Amazon seguendo questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.