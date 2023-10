iPhone 14 GIALLO da 256 GB in offerta ad Halloween a 849€ (MediaWorld)

Nell’ambito della promozione Tecnologia da Brivido di MediaWorld, fino alla mezzanotte di oggi è possibile acquistare l’iPhone 14 Giallo nella versione da 256 GB a 849 euro invece di 949 euro, per effetto del 10% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Selezionando l’opzione Ritiro gratuito in negozio al momento dell’ordine, si può inoltre usufruire delle spese di spedizione gratuite.

iPhone 14 Giallo da 256 GB in sconto di 100 euro sul sito di MediaWorld

Il colore Giallo è una delle novità di questo 2023 per i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus, due telefoni che offrono un potente sistema a doppia fotocamera, un’autonomia da record e funzioni per la sicurezza extra come Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite.

Il modello in offerta sul sito di MediaWorld è nella versione da 256 GB, con a bordo l’ottimo processore A15 Bionic della stessa Apple, che garantisce prestazioni da top di gamma invidiabili. Eccellente anche il display Super Retina XDR con tecnologia OLED e 1.200 nit di luminosità di picco, con supporto alle tecnologie HDR e Dolby Vision.

Su iPhone 14 ha fatto il suo debutto la nuova fotocamera anteriore TrueDepht, capace di mettere a fuoco in automatico soggetti a distanze diverse, così da ottenere primi piani più nitidi e selfie di gruppo mozzafiato. Migliora anche la brillantezza dei colori e la definizione dei dettagli in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla maggiore apertura del diaframma.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sul modello da 256 GB di iPhone 14 Giallo per risparmiare 100 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Le spese di spedizione sono gratuite se scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio, selezionando il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.