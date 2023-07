iPhone 14: ERRORE di PREZZO su eBay, approfittane subito

Corri su eBay per approfittare di un probabile errore di prezzo. Soddisfa la tua voglia di Apple in questo momento super favorevole. Acquista il tuo iPhone 14 128GB a soli 739,99 euro, invece di 1029 euro. Si tratta di un risparmio notevole, per questo sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Anche il prezzo dell’offerta in sé potrebbe cambiare a breve.

Con eBay hai anche due altri vantaggi. La consegna gratuita è inclusa nella promozione, così il tuo ordine arriverà a casa tua velocemente grazie anche alla spedizione veloce entro 3 giorni dall’ordine. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 246,66 euro. Niente male vero? Così puoi approfittare di questo prezzaccio pagando un po’ alla volta.

iPhone 14 scontato di quasi 290€: un affare eBay

Acquista iPhone 14 risparmiando quasi 290 euro su eBay. Si tratta di un’opportunità fantastica per assicurarti uno smartphone iOS di alta gamma. Il suo processore A15 Bionic è pazzesco. Ogni attività con app e giochi è veloce e fluida. Il multitasking risulta molto naturale e piacevole. Tutto da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che fa la differenza tra colori e dettagli. La batteria raggiunge una durata di quasi due giorni.

Mettilo ora in carrello a soli 739,99 euro, invece di 1029 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

