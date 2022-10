iPhone 14: ecco quando calerà il prezzo

Sappiamo tutti che un mese fa Apple ha presentato i nuovissimi dispositivi della serie iPhone 14. La serie del 2022 comprende quattro modelli, di cui due basici e due premium. Durante il keynote “Far Out” abbiamo conosciuto perfino i nuovi Apple Watch Series 8, SE (2022) e Ultra. Non di meno, l’azienda ha svelato gli AirPods Pro di seconda generaizone. Ora la gamma di prodotti è ricchissima ma facciamo il punto della situazione sull’andamento dei costi dei gadget next-gen della mela.

Il mercato si sa, sta vivendo un periodo molto bizzarro. I prezzi di partenza in Europa sono più alti che mai e sono in molti ad aver criticato questo aspetto. Ora, grazie ad una ricerca di Idealo, il portale per la comparazione dei prezzi numero uno nel nostro continente, scopriamo un interessante dettaglio. Il sito afferma che conviene aspettare un po’ per comprare i nuovi telefoni di Apple. In alternativa, potreste acquistare un iPhone 13 a 724,27€ su Amazon.

iPhone 14: ecco quando converrà acquistarlo

Secondo i dati di Idealo, leggiamo che entro i prossimi quattro mesi, cinque a partire dalla data di lancio dei device, potremmo risparmiare fino al 15% rispetto al costo di listino. Noi vi consigliamo di attendere anche perché il catalogo parte da 1029,00€ quest’anno. L’aumento rispetto allo scorso anno è significativo, ma è anche vero che non abbiamo più il Mini che partiva da 839,00€.

I Pro ora sono esageratamente più costosi. Si parte da 1339,00€ per la versione da 6,1 pollici con 28 GB e da 1489,00€ per l’iterazione Max da 6,7″ con 128 GB di spazio interno.

Non di meno, analizzando iPhone 14 basico, già oggi Idealo lo ha avvistato a 938,99€ (dato aggiornato ad oggi) sul web. Se lo volete da Amazon invece, lo potete prendere a 1029,00€ con spese di spedizione incluse. Fra pochissimi mesi però, si potrà arrivare a risparmiare anche 120€ (il 10% sul prezzo di vendita al dettaglio). Se aspettate cinque mesi invece, si arriverà ad un 17%.

Il 14 Pro invece, manterrà alto il suo valore. La riduzione più elevata del suo prezzo la vedremo non prima di 6 mesi. Per il Pro Max lo scenario è differente: chi avrà pazienza lo potrà acquistare a 163€ in meno (pari all’11% sul cartellino di vendita) entro i prossimi sei mesi. Solo 193€ in meno dopo nove. Morale della favola? Tenete sempre d’occhio il nostro sito perché vi segnaleremo tempestivamente i cali di prezzo improvvisi, le offerte rapide a tempo su Amazon e le promo pazze di eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.