iPhone 14 su eBay: 300€ di SCONTO IMMEDIATO, pura FOLLIA

Pronto a risparmiare 300 euro sull’acquisto di un nuovissimo iPhone 14 su eBay? Allora sbrigati perché le scorte stanno terminando. Aggiungilo ora al carrello con soli 729,90 euro, invece di 1029,90 euro. Ti basta inserire il Coupon MAGGIO23EDAYS nell’apposita sezione Codici Sconti che trovi nel Modulo di Pagamento, prima del check out. In un attimo ricevi un extra sconto di 100 euro sul prezzo già promozionato di partenza.

Ma c’è di più. Infatti, grazie a eBay hai la consegna gratuita con spedizione veloce entro 3 giorni. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 243,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

iPhone 14: questo è il momento giusto per acquistarlo

Aspettavi il momento giusto per acquistare il nuovo iPhone 14? Oggi è arrivato! Approfitta ora dell’ottimo sconto con Codice Coupon MAGGIO23EDAYS offerto da eBay. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici sei catapultato in un mondo di colori e immagini mozzafiato, tutto ricco di dettagli. Il chip A15 Bionic riesce a processare anche i giochi e i programmi più impegnativi senza fatica. Le due fotocamere sono una bomba e la batteria dura più di un giorno.

Cosa vuoi di più? Accogli a braccia aperte questa incredibile offerta. Inserisci MAGGIO23EDAYS per acquistarlo a soli 729,90 euro, invece di 1029,90 euro. Ti ricordiamo che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.