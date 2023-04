iPhone 14 è sempre più conveniente: con QUEST'OFFERTA c'è uno sconto di 245€

È il momento giusto per acquistare iPhone 14 a prezzo ridotto: con questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 784,90 euro invece di 1.029,90 euro. La promozione consente di ottenere 245 euro di sconto sulla variante da 128 GB dello smartphone con la possibilità, pagando con PayPal, di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile per più colorazioni dello smartphone: Viola, Giallo, Blue e Nero.

iPhone 14: a questo prezzo è lo smartphone da comprare

Il calo di prezzo registrato oggi rende iPhone 14 un vero e proprio best buy. Lo smartphone è dotato di un comparto tecnico completo, con un display OLED da 6,1 pollici supportato dal SoC Apple A15 Bionic, in grado di garantire ottime prestazioni oltre ad un’efficienza davvero superiore alla media. Si tratta di un mix in grado di offrire un’esperienza utente davvero al top, in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 12 Megapixel supportato da un sensore secondario ultra-grandangolare da 12 Megapixel. C’è anche il Face ID, per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza. Lato software troviamo l’immancabile iOS, sempre aggiornato e ottimizzato da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 784 euro invece di 1.029 euro, con anche la possibilità di optare per l’acquisto in 3 rate mensili, senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. L’offerta si estende a quasi tutta la gamma di iPhone con le colorazioni Viola, Giallo, Blue e Nero disponibili ora a prezzo ridotto. Si tratta, in ogni caso, di una promo a tempo limitato che potrebbe esaurirsi a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.