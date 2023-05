iPhone 14 è sempre più BEST BUY: ora costa solo 690€ in OFFERTA FLASH

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 che, di settimana in settimana, diventa sempre più conveniente e sempre più un punto di riferimento per la fascia medio-alta del mercato. Con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile con un prezzo scontato di 690 euro relativo alla variante da 128 GB.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. In offerta ci sono le colorazioni Nero, Bianco, Giallo e Viola (vi basta cliccare sul link della colorazione desiderata per raggiungere la pagina dell’offerta). Le unità disponibili a questo prezzo sono poche ed è, quindi, necessario non perdere tempo e completare subito l’acquisto. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 è ora un best buy con questa nuova offerta

La scheda tecnica di iPhone 14 non ha punti deboli: lo smartphone è dotato di un bel display OLED da 6,1 pollici e del potente SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. A completare le specifiche tecniche c’è una doppia fotocamera posteriore oltre all’immancabile Face ID e al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato da Apple con tante nuove funzioni rilasciate periodicamente.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 690 euro. L’offerta è valida per le colorazioni:

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile puntare sull’acquisto in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare il pagamento senza ulteriori costi aggiuntivi. La promozione è destinata a esaurirsi rapidamente e, quindi, è importante cogliere al volo l’occasione per acquistare iPhone 14 ad un prezzo così ridotto.

