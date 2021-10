iPhone 14: e se fosse INDISTRUTTIBILE? (video)

E se il iPhone 14, in arrivo non prima del prossimo anno, fosse indistruttibile? Un curioso video concept immagina come potrebbe essere lo smartphone, a partire da un particolare materiale di costruzione.

iPhone 14 indistruttibile: il video

L'intro della clip spiega come si potrebbe arrivare a un risultato simile, partendo da una scocca realizzata con materiale in grado di assorbire gli urti. Un cuore che, quindi, sarebbe capace di ridurre i rischi di rottura accidentale in modo esponenziale.

A parte questo, l'estetica del melafonino resterebbe più o meno in linea con i modelli attuali, anche se forse i device risultano più “arrotondati” proprio a causa del guscio, realizzato con il particolare materiale.

Si tratta di solo di un'idea, di un concept che – per quanto bizzarro – non arriva comunque a quello che abbiamo scovato poche ore fa. Un iPhone 14 con doppio display e slider: una tecnologia che per molti produttori è ormai superata mentre per Apple è ancora troppo “futuristico”.

Vale la pena ricordare che i nuovi melafonini non saranno ufficiali prima del prossimo anno. Del resto, i nuovi modelli sono stati messi in vendita da pochissimo.