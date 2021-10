iPhone 14, così sarebbe UNICO: da brividi (video)

iPhone 14 non sarà ufficiale prima del prossimo anno. Tuttavia, leak e indiscrezioni di certo non mancano. Accanto a notizie più o meno fondate, arrivano i primi concept. Quello che ho scovato oggi, in formato video, mostra un melafonino che – se fosse cose – sarebbe unico e sicuramente super desiderato. Dai un'occhiata tu stesso.

iPhone 14 in video: uno spettacolo

Un prodotto mai realizzato da Apple. Un device dotato di slider per mostrare e nascondere la tastiera, che in realtà sarebbe sempre touch, su un secondo display.

Un display praticamente senza bordi e senza notch. Non manca però il Touch ID sotto lo schermo e c'è il Face ID. Un device tutto nuovo fuori, ma che – ovviamente – cambia anche dentro, a partire dal chip A16 Bionic. Addirittura, viene descritta la ricarica “Air Charge”.

Un video, quello dedicato al concept di iPhone 14, che devi assolutamente guardare. Quello che vedrai, seppur molto futuristico per Apple (che ancora non ha lanciato uno smartphone pieghevole e sembra ben lungi dal farlo, per ora), ti piacerà tantissimo.

Difficilmente Apple si lascerà andare già il prossimo anno, lanciando uno smartphone come questo. Tuttavia, mai essere certi di come sarà un prodotto non ancora annunciato. In fondo, fantasticare costa nulla.