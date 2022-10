iPhone 14 è incredibilmente in sconto su Amazon, ADESSO

iPhone 14 scende sotto i 1000€ su Amazon ed è da prendere al volo. Un primo timido sconto fa capolino sulla piattaforma. Considerando che si tratta di uno smartphone appena annunciato, vale certamente la pena approfittarne. L’edizione nera (Mezzanotte) da 128GB la prendi a 999€. Completa adesso l’ordine, se la promo è ancora attiva. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

iPhone 14 è in sconto su Amazon: scende sotto i 1000 euro

Una riduzione di prezzo relativamente piccola, che però acquisisce importanza in virtù del fatto che si tratta di un dispositivo appena annunciato. Soprattutto, è uno dei melafonini del momento.

Il device va in promozione proprio nel giorno in cui viene annunciata la disponibilità in vendita del modelloPlus (anche lui disponibile su Amazon). Insomma, è il giorno perfetto per portare a casa un iPhone 14. L’edizione standard puoi prenderla a 999€ nella colorazione Mezzanotte con 128GB di spazio di archiviazione a disposizione. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, sono certo che il prezzo tornerà pieno a brevissimo.

