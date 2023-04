iPhone 14 è il BEST BUY su eBay: il top di gamma crolla di 250€

L’offerta eBay di oggi sul bellissimo iPhone 14 5G di Apple rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti dei melafonini. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 24% che ti permette di risparmiare ben 250€, il device del colosso di Cupertino può essere tuo a 779€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

L’iPhone 14 rappresenta l’apice del design e della potenza in ambito mobile: è realizzato con materiali premium, monta una scheda tecnica paurosamente potente e sul retro è presente un validissimo modulo fotografico multiplo per foto e video ad altissima risoluzione.

C’è una mega offerta di eBay per l’iPhone 14 5G: affare d’oro imperdibile

Frontalmente l’iPhone 14 monta un pannello Super Retina XDR da 6.1 pollici con una eccellente calibrazione dei colori e una fluidità sbalorditiva, mentre sotto il cofano il potentissimo chip A15 Bionic ti assicura sempre una strabiliante reattività nell’avviare anche le applicazioni più impegnative.

Con una batteria di nuova generazione che ti accompagna senza fatica per un giorno intero, l’iPhone 14 monta un sistema di fotocamere evoluto per video super dettagliati e foto ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non perdere questa spettacolare offerta di eBay sul top di gamma assoluto di Apple: oggi può essere tuo con un risparmio immediato del 24%, con consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Infine, ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi usufruire del pagamento rateizzato senza interessi e senza busta paga.

