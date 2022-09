iPhone 14 è costruito DIVINAMENTE, batte anche iPhone 14 Pro

C’è poco da fare: gli iPhone sono telefoni eccezionali, potenti e performanti e il loro principale punto di pregio è che fanno parte di un grande ecosistema all’interno della famiglia di prodotti di Apple. Adesso apprendiamo che i nuovi iPhone 14 sono super resistenti: sono stati costruiti con il 60% di alluminio riciclato e acciaio inossidabile. In poche parole? Non si graffiano facilmente, potete usarli anche senza cover. Ora, secondo una recente dichiarazione della compagnia di Cupertino, il modello base (e il Plus) è il migliore sul versante della costruzione.

iPhone 14: costruito con cura e con robustezza

Sebbene gli iPhone siano sempre stati degli smartphone robusti, hanno sempre avuto un grosso problema: la struttura interna era un po’ più debole e tendeva a rompersi. Pensiamo a quante volte si è rotto il pulsante home dei vecchi melafonini, i tastini interni, la porta della ricarica e via dicendo. Non di meno, molti modelli hanno sofferto del famoso “bend test”. Con un po’ di pressione, tendevano a piegarsi come grissini. I vetri si sono spesso rotti ma adesso, sostituirne uno sarà semplicissimo (e meno costoso).

Cambiando la struttura interna dell’iPhone 14, l’azienda è riuscita a dotare il device di una nuova struttura interna ancora più resistente. Ovviamente vi invitiamo a non fare mai riparazioni da soli, ma affidatevi sempre ad un Apple Store o ad un centro autorizzato, per non far ulteriori danni o per non invalidare la garanzia.

iPhone 14 base e iPhone 14 Plus hanno il vetro Ceramic Shield che sli rende super resistenti. Sono realizzati in alluminio riciclato (il frame) e il pannello è in vetro ma protetto dal nuovo materiale. Con questa back cover è garantita la ricarica wireless e la MagSafe charging.

