iPhone 14 e 14 Pro: tutti i modelli hanno 6 GB di RAM

Stando a quanto si osserva in queste ore in rete, sembra che tutti i nuovi modelli di iPhone 14 (sia quelli basici che i Pro) siano dotati di ben 6 GB di memoria RAM.

Come tutti sappiamo, Apple non tende a pubblicizzare la quantità di memoria virtuale presente a bordo dei suoi melafonini top. MacRumors però, conferma la presenza di ben 6 GB al di sotto della scocca dei nuovi terminali.

iPhone 14 e 14 Pro: uno sguardo attento alla RAM

Da una particolare versione di Xcode14 possiamo vedere che iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro hanno tutti ben 6 GB di memoria RAM. Giusto per fare un confronto, il modello basico del 2021 ne aveva 4 GB. Vediamo un piccolo schema comparativo sulla quantità di memoria virtuale a bordo dei melafonini:

iPhone 13 mini e iPhone 13: 4 GB; iPhone 13 Pro e 13 Pro Max: 6 GB.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max: 6 GB.

Se torniamo indietro nel tempo, ricordiamo che l’analista Ming-Chi Kuo altre volte aveva suggerito che i modelli Pro di quest’anno avrebbero ricevuto la RAM LPDDR5, mentre i device basic sarebbero stati dotati dello standard LPDDR4X. Purtroppo il file di Xcode ci conferma solo la quantità e non la tipologia.

Arriviamo ora allo storage a bordo: iPhone 14 e 14 Plus hanno il processore Apple Bionic A15 con GPU a 5 core, i Pro hanno il nuovissimo A16. È la prima volta che c’è una differenza simile fra le serie dell’azienda. I telefoni, lo ricordiamo, si potranno preordinare da oggi (ore 14:00) e saranno disponibili fra una settimana, da venerdì 16 per la precisione. Solo iPhone 14 Plus sarà posticipato ad ottobre, a quanto pare.

Se volete comprare il top di gamma dello scorso anno (ve lo consigliamo visti i prezzi attuali), vi suggeriamo iPhone 13 Pro a 1099,00€ con spedizione gratuita direttamente da Amazon. La consegna è immediata ed è disponibile in cinque colorazioni magnifiche: Space Grey, Silver, Gold, Blue Sierra e Alpine Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.