iPhone 14 e 14 Pro: quale colore scegliere? Qui li vedete TUTTI

Avete già scelto il vostro nuovo iPhone 14? Scoprite tutte le colorazioni disponibili, sia relative al modello base che al Pro/Pro Max, in questo articolo completo. Tenetevi pronti poi: alle 14:00 partiranno i preordini, quindi controllate il nostro sito. Vi linkeremo i modelli per l’acquisto su Amazon, con tanti vantaggi al seguito: spedizione gratuita, consegna rapida, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e non solo.

Pochi giorni or sono, Apple ha annunciato i nuovi device di punta per il 2022/2023. Ha introdotto due line-up differenti e i preordini partiranno oggi alle 14:00. Li riceverete però, a partire da venerdì 16 settembre.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo raggruppato tutte le colorazioni che si possono avere quest’anno. Buona lettura.

iPhone 14: ecco le colorazioni disponibili

I modelli basici, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, sono quelli più “economici” con prezzi che partono dai 1099,00€ mentre il Plus supera i 1100€. Hanno il medesimo chip dell’anno scorso, hanno una back cover in vetro compatibile con la MagSafe charging e il frame in alluminio riciclato. Presente la Lightning port e lo storage a dispozione è da 128, 256 o 512 GB. S possono scegliere in due dimensioni: 6,1 e 6,7″.

Ecco le colorazioni di iPhone 14 e 14 Plus: Midnight, Purple, Starlight, Product (RED), Blue.

I modelli premium della gamma iPhone 14 Pro e 14 Pro Max presentano grandi aggiornamenti: display AOD con nuovo ProMotion, fotocamera principale da 48 Mpx, processore Apple Bionic A16 a 4 nm, Dynamic Island e non solo.

Tutti i Pro supportano la connettività satellitare, hanno la modalità Crash Detector e non solo. Il frame è in acciaio inossidabile e la finitura è in vetro opaco.

Invece, i modelli premium (iPhone 14 Pro e Pro Max) iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max si potranno comprare in quattro colorazioni: Silver, Gold, Space Black, Deep Purple.

Se volete fare oggi un buon affare, iPhone 13 da 256 GB si trova a 929,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.