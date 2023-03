iPhone 14 e 14 Plus: la nuova colorazione gialla è disponibile su Amazon

Amazon ha attivato la possibilità di acquistare i nuovi iPhone 14 e 14 Plus di colore giallo: l’inedita colorazione presentata la scorsa settimana è adesso disponibile sul mercato.

I prezzi di partenza al momento sono di 978 euro per il modello base e di 1129 euro per la versione Plus. In entrambi i casi hai la disponibilità immediata, con consegna in 24 ore tramite Prime.

iPhone 14 e 14 Plus: ecco il nuovo colore giallo

Al di là della nuova colorazione, uno dei punti di forza dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus è il display Super Retina XDR. Con una risoluzione di 2532×1170 pixel, questo schermo offre una nitidezza e una luminosità impressionanti, con neri profondi e colori brillanti che rendono ogni immagine e video una vera esperienza visiva.

Non è ovviamente solo il display a fare la differenza: la batteria dei nuovi melafonini dura tutto il giorno, offrendo fino a 20 ore di riproduzione video. Inoltre, questi telefoni sono dotati di Ceramic Shield, che li rende estremamente resistenti agli urti e ai graffi, e sono impermeabili fino a 6 metri di profondità per 30 minuti, garantendo una robustezza all’avanguardia nel settore.

Il chip A15 Bionic con GPU 5-core garantisce prestazioni fulminee e le reti cellulari 5G ultrarapide ti consentono di navigare in Internet e scaricare file a velocità incredibile. Da non dimenticare infine il sistema di fotocamere evoluto che ti offre scatti più belli in ogni tipo di luce, con la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 FPS.

Approfitta dunque dell’occasione per acquistare subito i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus di colore giallo: una colorazione inedita che ha già conquistato molti e che farà sicuramente parlare di sé anche nelle prossime settimane.

