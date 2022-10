iPhone 14 e 14 Plus: il loro valore nel mercato dell'usato è bassissimo

Sembra che la domanda di iPhone 14 e 14 Plus sia davvero molto, molto bassa. Nel mercato dell’usato spuntano i primi problemi: questi dispositiv (sì, c’è già chi li rivende) si sono deprezzati in modo significativo e tutto questo sta incidendo nella catena di approvvigionamento dei partner della mela.

Pare che i modelli di iPhone 14 perdano valore in un tempo doppio rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con iPhone 13. A riportarlo è un dato di SellCell.

iPhone 14 e 14 Plus: cosa sta succedendo?

Il portale di SellCell ha analizzato i valori medi di permuta di circa 40 fornitori. Dalle indiscrezioni apprendiamo che sia il modello base da 6,1 pollici che l’iterazione Plus da 6,7 pollici mantengono un valore molto basso. Si sono deprezzati due volte più velocemente rispetto ad iPhone 13 e 13 Mini del 2021, dopo soli dieci giorni di vendita. Questo è un dato eclatante, considerando che il Plus non è ancora arrivato fisicamente sugli scaffali. Lo potrete comprare ora da questo link su Amazon e vi arriverà il 7 ottobre.

Nello specifico, iPhone 14 da 512 GB è il modello che ha subito le prestazioni peggiori: è stato deprezzato del 40,3% in soli dieci giorni. Ha perfino battuto il bistrattato iPhone 13 mini da 512 GB.

Per fortuna, i Pro e Pro Max mantengono alto il valore. Dopo dieci giorni hanno perso appena il 19,6%, ma sono anche introvabili. I report sono poi in linea con le indiscrezioni rilasciate dagli analisti di settore come Ross Young e Ming-Chi Kuo che suggeriscono una bassissima domanda per i due modelli base ed una domanda alle stelle per le iterazioni premium. Kuo addirittura afferma che il Plus ha ricevuto dei preordini imbarazzanti, peggiori a quelli di iPhone SE (2022) e iPhone 13 Mini. Probabilmente, l’azienda di Cupertino dovrà rivedere i suoi piani di marketing per il futuro e puntare quasi esclusivamente sui Pro.

