iPhone 14 diventa esca phishing, come proteggersi

Come sempre l’arrivo di un nuovo modello in Casa Apple genera interesse e trepidante attesa. iPhone 14 è il nuovo protagonista del Web, ma non solo per quanto riguarda aggiornamenti e rumors. Purtroppo, infatti, sta diventando oggetto di numerose truffe a danno degli utenti.

Sostanzialmente, il nuovo iPhone 14, ancora prima del suo arrivo, è sfruttato come esca dai cybercriminali per comminare truffe online particolarmente pericolose. Realizzate tramite pagine internet di phishing, svuotano i conti correnti bancari e rubano gli account Apple ID.

Ad aver registrato un’impennata di questi attacchi phishing sono stati i ricercatori di Kaspersky, nota società di sicurezza informatica. Dal 10 al 25 agosto, secondo i dati pubblicati nella ricerca, sono stati rilevati più di 8.700 nuovi siti di phishing relativi a iPhone.

iPhone 14 è la nuova trappola phishing: fate molta attenzione

Se anche tu sei tra coloro che non vedono l’ora di acquistare il nuovissimo Apple iPhone 14 devi prestare molta attenzione. In questi giorni, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato tantissime pagine phishing che sfruttano questo modello come esca per realizzare truffe molto pericolose. Nel rapporto della società di sicurezza informatica si legge:

Generalmente, prima della comparsa di un nuovo iPhone sul mercato, i criminali informatici creano pagine di negozi falsi che offrono la possibilità di preordinare il nuovo smartphone con uno sconto o addirittura di acquistarlo prima dell’annuncio ufficiale. Poiché le foto ufficiali dell’iPhone 14 non sono ancora apparse online, gli attaccanti usano foto di vecchi modelli per attirare l’attenzione degli utenti. Una volta che l’utente inserisce i dati della propria carta di credito per pagare l’acquisto riceve l’addebito ma non l’ordine.

Tuttavia, non è solo il furto di denaro l’unico obiettivo di questi cybercriminali. Infatti, un’altra finalità è quella di ottenere l’accesso al tuo ID Apple. Questo account permette loro di appropriarsi delle informazioni personali della vittima insieme ai servizi Apple collegati quali App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime e molto altro.

Il rischio maggiore riguarda le credenziali di accesso ai vari account e servizi che un utente potrebbe aver registrato e conservato sul Password Manager di Apple. In questo modo gli attori di queste truffe ottengono anche password, email, foto personali e chi ne ha più ne metta. Ma come fanno a ottenere il tuo ID Apple?

Per ottenere l’accesso a un ID Apple, gli attaccanti inducono l’utente a credere che il loro dispositivo è stato preso di mira da una qualche minaccia. Ad esempio, gli esperti di Kaspersky hanno trovato esempi di pagine di phishing che appaiono improvvisamente sullo schermo del dispositivo e avvertono l’utente che “l’accesso a questo dispositivo Apple è stato bloccato a causa di attività illegali”. Per sbloccare l’accesso al dispositivo, viene proposto di chiamare un falso numero di assistenza Apple, al quale risponderanno effettivamente i criminali informatici. Questo schema è chiamato vishing (abbreviazione di voice phishing), una pratica fraudolenta che consiste nel convincere le persone a chiamare i criminali informatici e a rivelare informazioni personali e dati bancari al telefono.

Come puoi proteggerti da queste minacce

Proteggersi dalle truffe phishing legate all’arrivo del nuovo Apple iPhone 14 non è difficile, ma bisogna prima di tutto prestare molta attenzione quando si naviga online. Non sempre trovare un prezzo scontato è indice di fortuna. Quando è “troppo bello per essere vero” nasconde quasi sempre un pericolo.

Perciò è bene verificare l’autenticità di un sito Web prima di inserire i propri dati personali. Inoltre, è buona abitudine evitare assolutamente di cliccare su link contenuti nelle email. Meglio aprire una nuova finestra nel proprio browser e inserire manualmente l’URL. In questo modo si evitano pagine phishing pericolose e fraudolente.

Infine, oltre a prudenza e attenzione, occorre affidarsi a soluzioni efficaci per la protezione dei propri dispositivi. Uno dei migliori in assoluto è Norton 360 Premium che integra tantissime funzionalità per la sicurezza dell’utente. Avrai così una difesa totale da truffe phishing e smishing.

