iPhone 14 da 512 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon: è IMPERDIBILE

Acquistare un nuovo iPhone con 512 GB di memoria, in genere, comporta una spesa significativa. La nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo iPhone 14 da 512 GB, però, rappresenta l’occasione che tutti gli utenti stavano aspettando. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 888 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. Da notare che c’è la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere all’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 da 512 GB: minimo storico su Amazon

Con iPhone 14 è possibile acquistare uno smartphone di alta qualità e con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che un SoC Apple A15 Bionic. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha il sistema operativo iOS 17, aggiornato all’ultima versione disponibile. La versione in offerta ha 512 GB di memoria interna.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 da 512 GB al prezzo scontato di 888 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per questa variante dello smartphone che ora rappresenta un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con tanta memoria interna. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni.