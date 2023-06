iPhone 14 da 256 GB: il top di gamma più equilibrato che cosa solo 979€

Uno dei migliori iPhone che potreste acquistare oggi su Amazon è sicuramente iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra da 256 GB di memoria interna si porta a casa con soli 979,00 €, spese di spedizione comprese nel prezzo. Capite bene che questa è un’offerta semplicemente strepitosa che noi vi consigliamo di prendere al volo. Dovete sbrigarvi però perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Non perdere troppo tempo quindi che fate vostro questo gioiello al costo più basso di sempre.

iPhone 14 (256 GB) su Amazon a meno di 980€

Acquistandolo da Amazon poi, avresti diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In caso di gravi problematiche c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, come se non bastasse, potrete dilazionare l’importo di 979,00 € in comode rate con il servizio di Cofidis o mediante il sistema interno al sito. A questo prezzo dunque, questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Concludiamo segnalando l’assistenza gratuita per ben due anni con il rivenditore e di un anno con Apple.

iPhone 14 presenta un processore di ultima generazione che garantisce performance eccezionali anche con le applicazioni più impegnative. C’è poi un modem 5G integrato per la collettività del futuro. Con ben 256 GB di memoria interna avrete diritto a tantissimo spazio aggiuntivo sul vostro device, così non dovrete temere problemi di storage dovrete cancellare nulla per far posto ad altri file. Ad ogni modo, il nostro consiglio rimane sempre lo stesso: per le immagini e i video vi consigliamo di adoperare un abbonamento ad iCloud, mentre sul device vi consigliamo di tenere solo le applicazioni. Infine, vi ricordiamo che questo è un cameraphone di alto profilo, dotato di due ottiche da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio. A soli 979,00€ questo è l’iPhone da comprare al volo, ma siete veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.