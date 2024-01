iPhone 14: con QUEST'OFFERTA è lo smartphone da comprare (anche 256 GB)

Acquistare un nuovo iPhone è diventato ancora più conveniente, anche per chi è alla ricerca di un modello da 256 GB. Con la nuova offerta eBay in corso, infatti, è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 729 euro mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 834 euro. Per entrambi i modelli, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal.

iPhone 14: a questo prezzo è lo smartphone da comprare

Con iPhone 14 è possibile acquistare un nuovo iPhone completo e veloce ma con un prezzo inferiore rispetto ai modelli della gamma iPhone 15. Si tratta di una soluzione più conveniente in termini di rapporto qualità/prezzo rispetto agli altri modelli di iPhone sul mercato.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici di ottima qualità a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore. Da notare anche iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile con supporto costante da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di:

Entrambe le varianti dello smartphone sono disponibili anche con pagamento in 3 rate, tramite PayPal. La consegna è gratuita e la garanzia è Italia. La promozione è valida solo per un numero limitato di unità: per acquistare un nuovo iPhone 14 con una spesa ridotta, quindi, è necessario sfruttare subito l’offerta, cliccando sul box qui di sotto.

